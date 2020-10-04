ABD Başkanı Trump'ın Özel Kalem Müdürü Luna'da da koronavirüs tespit edildi
Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'ta koronavirüse rastlanmasından sonra test yaptıran Trump'ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna'nın sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Trump’ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.
Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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