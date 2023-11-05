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05 Kasım 2023 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 07:46:00

Yolların kraliçesi

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TIR şoförlüğü yapan Tanju Akdoğan ile Elif Felek yollarda başlayan aşklarını nikah masasında taçlandırdı. Çiçek ve tüllerle süslenen TIR'ı gelin kullanırken, onu direksiyon başında görenler şaşırıp o anları ölümsüzleştirmek istedi.

MESLEKLERİNE UYGUN DÜĞÜN

Ordu'da TIR şoförlüğü yapan Tanju Akdoğan ile Elif Felek evlilik kararı aldı. Her ikisi de TIR kullanan çift, mesleklerine uygun bir düğüne imza attı.

Gelin için beyaz TIR, damat için siyah TIR süslendi. Damat konvoy eşliğinde gelinin evine gitti. Buradan dualarla gelin alındı. Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Tanju Akdoğan, yıllardır bu günü beklediklerini belirterek, "Biz hep bunun hayalini kuruyorduk" dedi.

YAZDIKLARI YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Gelinliği ile TIR kullanmanın hayali olduğunu söyleyen Elif Felek "TIR kullanıyorum, inşallah salona kadar ben götüreceğim. Bugün en mutlun günümüz. Bu benim en büyük hayalimdi. Gelinlik ile tır kullanan daha önce hiç görmedim. Çok mutluyum ve eğlenceli" diye konuştu.

Öte yandan, çiftin gelin TIR'ı için aracın camına yazdırdığı "Sana gelmediğim gün yolda olduğum gündür gülüm" yazısı da dikkat çekti.

Etiketler : tır şoför ordu meslek gelin damat
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