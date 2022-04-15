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15 Nisan 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 18:00:00

Sebahat Teyze için! Zamana karşı yarıştılar

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Kastamonu'nun Çaydüzü Köyü'nü sel bastı, köye tek ulaşım noktası olan köprü yıkıldı. Hastalanan 68 yaşındaki Sebahat Kürekçi için seferber olan ekipler, ağaç kökleri ile derede yaptıkları köprü üzerinden yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

AİLESİ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çay düzü Köyü'nde kar sularının erimesi neticesinde çaydaki suyun debisi yükseldi. Çay üzerinde, köye tek ulaşım noktası olan köprü ise kar suları sebebiyle yıkıldı. Kimsenin köyden çıkamadığı o anlarda 68 yaşında ki Sebahat Kürekçi hastalandı. Çaresiz kalan aile fertleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ekipler seferber oldu.

FİLMLERİ ARATMAYAN SAHNELER

Köye gelen itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ekipleri, kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kep çe yardımıyla ağaç kökleriyle derede köprü yaptı. Köye ulaşan JAK ekipleri, hasta kadını sırtına alarak yine aynı şekilde ağaç kökleri üzerinden dikkatli bir şekilde çayı geç ti. Kürekçi, sağlık ekiplerine teslim edilirken ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

Etiketler : kastamonu hasta köprü
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