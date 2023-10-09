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09 Ekim 2023 Pazartesi 08:20:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 08:20:00

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Zülküf Atay (42) yönetimindeki 64 LR 175 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Kahta kara yolunun 40. kilometresi Nisibbi Köprüsü girişinde Mustafa Yılmaz (54) kontrolündeki 02 ABS 199 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Müzeyyen Yılmaz (49), Sema Nur Yılmaz (18), Hira Nur Yılmaz (16), Şenol Duru (28), Tezcan Budak (46), Muhammed Sadık Budak (14), Mustafa Akburak (40), Ahmet Budak (12) ve Tekin Polat (52) yaralandı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza anı ise köprünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : şanlıurfa hafif ticari araç otomobil kaza
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