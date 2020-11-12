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12 Kasım 2020 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 21:43:00

Maske ve sigara yasağını ihlal edenlere ceza

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İçişleri Bakanlığının Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak yayımladığı genelge ile halkın yoğun olduğu cadde, sokak ve meydanlarda getirilen sigara içme yasağına Avcılar'da uymayanlara ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 16.30’dan itibaren araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi ile ilçedeki en önemli ulaşım noktalarından biri olan Merkez Üniversite Kampusü durağının iki tarafında denetim yapıldı. Ekipler, maskesiz olanların yanı sıra sigara içerek yürüyenleri tek tek tespit ederek ceza uyguladı. Maske ve sigara yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 900’er lira idari para cezası uygulandı. Ellerindeki sigaraları gizlemeye çalışan veya hemen yere atanlar cezayı öğrenince bundan haberleri olmadığını söyledi.

Polis ekipleri ayrıca, Avcılar’dan Esenyurt’a giden minibüslerde de denetim yaptı.

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