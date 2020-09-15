İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi.

Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan 2 kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki 2 kişinin kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.