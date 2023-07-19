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19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:09:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:09:00

İtfaiyenin yorgun savaşçıları

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ve rüzgar nedeniyle çıkan yangınlara yetişmek için büyük çaba harcıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ve rüzgar nedeniyle çıkan yangınlara yetişmek için büyük çaba harcıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ot yangınları, tarım arazilerinde temizlik için yakılan ateş, anız yangınları olmak üzere orman, ev ve araç yangınları Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplere nefes aldırmıyor.

Etiketler : İtfaiyenin yorgun savaşçıları Antalya Büyükşehir Belediyes Manavgat
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