Interpol peşindeydi! Firari Makedon, Balıkesir'de kıskıvrak

Kuzey Makedonya'da iki cinayetin faili olan aşırı sağcı parti lideri Ljupco Palevski, Balıkesir'de yakalandı. İnterpol'ün de peşinde olduğu Palevski, Üsküp'te öldürülen Vanja Gjorchevska (14) ve Panche Zhezhovski'nin (74) katil zanlısı olarak aranıyordu.

FİDYE İÇİN VAHŞET!

Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Her şey Vanja Gjorchevska'nın kaçırılmasıyla başladı. Genç kızın annesinden fidye istemek için kaçırıldığı; 4 şüpheli arasında kızın babasının da bulunduğu iddia edildi. Geçen hafta Gjorcevska'nın cansız bedeni bulundu. Kızın kaçırıldığı araca yanmış halde ulaşılırken; sahibi Zhezhovski'nin de olaydan birkaç gün önce öldürüldüğü saptandı.

PARTİ LİDERİ MEDYA PATRONU

Ülkesinden medya patronu da olan Ljupco Palevski, Rusya yanlısı küçük bir aşırı sağcı siyasi partinin lideri olmasına karşın Kuzey Makedonya'nın kamuoyunca tanınan bir isim.