Hem meyve hem de elektrik üretiyor

Hem meyve hem de elektrik üretiyor

Antalya'da devlet teşvik ve hibe destekleriyle 45 çeşit tropik meyve yetiştiren üretici Şevki Öncel, tesisine kurdurduğu güneş enerji santraliyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelire dönüştürüyor. Öncel, "Güneşin bu kadar verimliği olduğu bölgede elektriğimizi kendimiz üretmeye karar verdik. GES tesisi kurduk, aylık 400 kilovat elektrik üretiyoruz" dedi.

