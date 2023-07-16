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16 Temmuz 2023 Pazar 08:12:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:12:00

Hem meyve hem de elektrik üretiyor

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45 çeşit tropik meyve yetiştiren üretici Şevki Öncel, tesisine kurdurduğu güneş enerji santraliyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelire dönüştürüyor.

Antalya'da devlet teşvik ve hibe destekleriyle 45 çeşit tropik meyve yetiştiren üretici Şevki Öncel, tesisine kurdurduğu güneş enerji santraliyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelire dönüştürüyor. Öncel, "Güneşin bu kadar verimliği olduğu bölgede elektriğimizi kendimiz üretmeye karar verdik. GES tesisi kurduk, aylık 400 kilovat elektrik üretiyoruz" dedi.

Etiketler : Hem meyve hem de elektrik üretiyor Antalya tropik meyve Şevki Öncel
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