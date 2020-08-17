Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak: Felaketleri hatırlamak tedbir almak için önemlidir

Türkiye doğal afetlerin bunun en şiddetli örneğini 17 Ağustos 1999'da yaşamıştır. Bu deprem binlerce insanın hayatına mal olmuştur. Esenyurt Kızılay Şubesi her yıl olduğu gibi bu yılda deprem felaketleri konusunda, toplumun bilinçli hareket etmesi adına bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte açıklama yapan Türk Kızılayı Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak; “Felaketleri hatırlamanın en önemli sonucu o felaketlerle ilgili tedbir almak olmalıdır. 1999 yılından 2020 yılına, tabi derenin altından çok sular aktı. Hem deprem bilinci hem devletimizin depreme, felaketlere karşı mukavemeti, bu konuda afet müdahale yönetmenliğinin değişmesi gibi bir çok önemli gelişmeler yaşandı. “ açıklamasında bulundu.

Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak, “Bu hazırlık millet, devlet işbirliği içerisinde bütün kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek bir hazırlık olmalıdır. Bunun da en önemli ayağı, depreme dayanıklı olmayan binaların mutlaka dayanıklı hale getirilmesi, devletimizin başlatmış olduğu kentsel dönüşümün bu deprem felaketine karşı en büyük tedbirlerden biri olduğu bilinci içerisinde. “ ifadelerine yer verdi.

Aytekin Çolak; “Halkımızın ve mahalli yöneticilerimizin idarecilerimizin yardımcı olarak, hatta yol gösterici olarak, hatta biraz da risk alarak bu sıkıntılı binaların mutlaka yıkılıp yerine yenilerin yapılması sağlanması gerekir ki, öncelikle bir deprem esnasında kaybımızın en aza indirilmesi en önemli tedbirdir. " dedi.

Şube Başkanı Aytekin Çolak; “Bilim adamlarının istatistikleri ile yaptıkları araştırmada; normal zamanda bir liraya gerçekleştireceğimiz bir tedbir, maalesef felaket esnasında en az yedi liraya mal olmaktadır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın kendi bulundukları, oturdukları mekanların mutlaka deprem konusunda asgari dayanıklılığa sahip olması gerektiğini bilerek hareket etmeleri, eğer depreme dayanıklı değilse mutlaka çözüm için; idari birimleri, mahalli idareleri, devlet yönetimini, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirerek bu konuda gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde deprem olduktan sonra tabi ki müdahale etmek yine de çok önemli, bununla ilgili AFET Müdahale birimleri oluşturulmuş, AFAT başkanlığında. “ açıklamasında bulundu.

Aytekin Çolak; “Türk Kızılay’ımız da bu konuda öncelikle afetzedelerin ve müdahale eden birimlerin gıda ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiş ikinci önemli görevi de yine açıkta kalan vatandaşlarımızın barınma sorunlarının giderilmesi, hatta üçüncü öncelikte de buraya gelecek yardım malzemelerin lojistik hizmetlerinin sağlanması Türk Kızılay’ımız tarafından üstlenilmiş hizmetlerdir. Ancak bunun için hazırlıklı olduğumuz söylenemez, bütün gücümüzle en kısa zamanda bu hazırlıkları tamamlayıp, mutlak olacağını düşündüğümüz depremden ve felaketlerden önce inşallah başta demin belirttiğim gibi binalarımızda en az hasarı alabileceğimiz şekilde çalışmaları yapmak daha sonra da bu afetlere müdahaleyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek hedefimiz, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. “ ifadelerini kullandı.