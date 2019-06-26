Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu

İlçenin Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde 24 Haziran'da arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 20 yaşındaki Salih Karakoyun'un cesedi, AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu bulundu.

Nehre girdiği noktadan yaklaşık 500 metre ileride bulunan Karakoyun'un cesedinin sudan çıkarılması sırasında yakınları ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Karakoyun'un cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA