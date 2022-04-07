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07 Nisan 2022 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:22:00

Çeyiz parasıyla iş veren oldular

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Siirt'te çeyiz parasına devlet desteğini katan Zahide (40) ve kardeşi Asiye Erenkaya (32), iki kız kardeş el ele vererek tekstil atölyesi kurdu, 30 kişiye istihdam sağladı.

Siirt'te çeyiz parasına devlet desteğini katan Zahide (40) ve kardeşi Asiye Erenkaya (32), iki kız kardeş el ele vererek tekstil atölyesi kurdu, 30 kişiye istihdam sağladı. Zahide Erenkaya, "Kardeşimle gücümüzü birleştirdik, hayalimizi gerçekleştirdik. Devletimiz her zaman yanımızda oldu" dedi.

Etiketler : Çeyiz parasıyla iş veren oldular Siirt Asiye Erenkaya
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