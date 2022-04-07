Çeyiz parasıyla iş veren oldular

Siirt'te çeyiz parasına devlet desteğini katan Zahide (40) ve kardeşi Asiye Erenkaya (32), iki kız kardeş el ele vererek tekstil atölyesi kurdu, 30 kişiye istihdam sağladı. Zahide Erenkaya, "Kardeşimle gücümüzü birleştirdik, hayalimizi gerçekleştirdik. Devletimiz her zaman yanımızda oldu" dedi.

