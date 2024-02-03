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03 Şubat 2024 Cumartesi 07:56:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 07:56:00

Besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

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Kars'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor. Kış aylarında ahır ve ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan Tepecik köyündeki besiciler, zorlu mesailerine günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Sabahları otların üzerindeki karı temizleyen besiciler, daha sonra beyaz örtü üzerinde hayvanlarını besliyor. Besiciler, dondurucu soğukta hayvanlarını belirli saatlerde de dereye götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Etiketler : kars besici hayvan kış
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