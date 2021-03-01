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01 Mart 2021 Pazartesi 15:08:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 15:08:00

Aşk Yolu'nda doğaya saygısızlık

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Muğla ile Marmaris'i birbirine bağlayan Gökova beldesinin Akçapınar Mahallesi'nde bulunan, yüzlerce okaliptüs ağacından oluşan yol, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Adına 'Sevgi Yolu' ve 'Aşıklar Yolu' denmesi nedeniyle bazı ziyaretçiler 83 yıllık okaliptüs ağaçlarının gövdelerine kazıdıkları isimler, hatta çakılan çivilerle zarar veriyor. Bölge halkı, ağaçlı yola zarar verilmemesini ve korunmasını istiyor.

Okaliptüs ağaçlarından oluşan yolun hikayesi 1938 yılında bölgedeki bataklık alanda, sivri sineklerin çoğalması üzerine ortaya çıkan sıtma salgını nedeniyle birçok kişinin vefat etmesiyle başladı. Hatta mahalle muhtarı Mehmet Gökovalı'nın 7 kızından 4'ünün de ölümüyle sonuçlanan vakalar sonrası dönemin kaymakamı, halka salgını bitirmek için söz verdi. Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın da desteğiyle Avustralya'dan yüzlerce okaliptüs fidanı getirildi. Ağaçlar büyüdükçe bataklık kurudu ve sıtma salgını sona erdi. Yıllar sonra boyları 20 metreye kadar çıkan, 200'den fazla okaliptüs ağacının bulunduğu yola 'Sevgi Yolu', 'Aşıklar Yolu' adı verildi. Bugün turistlerin, yanı sıra bölge yürüyüş yapanlar ve bisiklet sürücülerinin de rahatlamak için rotalarına ekledikleri bir alana dönüştü. Muğla'ya gelen her yerli ve yabancı ziyaretçinin ise fotoğraflarını çekmeden gitmediği bir yol oldu.

'AĞAÇLARA ZARAR VERİLİYOR'

Sıtmayı önlemesi için 83 yıl önce bölgeye, Avustralya kıtasından getirtilerek dikilen tarihi ağaçlara verilen zararlar dikkat çekmeye başladı. Devasa okaliptüs ağaçlarına kimisi sevdiğinin adını yazmış kimisi de çakıyla kalbini kazımış. Hatta ağacın gövdesine çivi çakan bile çıkmış. Mahalle sakinlerinden Kübra Selçuk, sağlık açısından önemli olan ağaçlara zarar verilmesine tepki gösterdi. Selçuk, "Bu yolu çok seviyorum. Okaliptüs ağaçları, güzel ve ferah. Ağaçlara iyi bakılmasını istiyoruz. Gelen turistlerle ziyaretçilerin ağaçlara zarar vermesi bizi kahrediyor. Neredeyse bütün ağaçların gövdelerinde yazılar var " dedi.

'SALGINI ÖNLEYEN AĞAÇLARA İYİ BAKALIM'

Akçapınar Mahallesi'nde okaliptüs ağaçları kadar ünlenen tostu yapan 80 yaşındaki Mustafa Dalgıç bölgenin korunmasını istedi. Dalgıç, "Salgın hastalığa neden olan bataklığı kurutmak için zamanında köylüler, imece usulüyle okaliptüs fidanlarını dikti. O zamanlardan 2 arabanın geçebileceği kadar bir yol bırakılmış. Biz çok mutluyuz. Yolu kullananlar, genellikle bizim dükkanımıza da geliyor ve tostunu yiyor. Bu yol yazın çok güzel olur. Ancak gençler isimlerini yazıyorlar, ağaçların gövdesini kazıyorlar. Burası aynı zamanda bir tarih. İyi bakmak ve korumak lazım" diye konuştu.

Aşıklar Yolu'nda tostçuluk yapan bir diğer esnaf Hayriye Dalgıç'da (72) ağaçlara verilen zarara tepki gösterdi. Dalgıç, "Babam çocukken bu ağaçlar fidanmış. Buraya 'Aşıklar Yolu' derdi. Ağaçların saçakları zamanında buradaki bataklığı kuruttu. Burada yürüyüş yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Dizi ve filmler çekildi. Sanatçıların hepsi buraya geldi. Bu yolda gelip gidenler, bize ekmek kapısı oldu. Ağaçların üzerinde aşıkların isimleri var. Ağaçları kazımalarını istemiyoruz. Çünkü kabukları dökülüyor ve ağaçların ömrü kısalıyor"diyor.

'AĞAÇLARI AŞK DEFTERİ YAPMIŞLAR'

İş gezisi için Marmaris'e gelen ve okaliptüs ağaçlarının arasındaki yolda yürüyen Ali Kara, yazıları görünce üzüldüğünü anlattı. Kara, "Fotoğraf çekmek için harika bir bölge. Ağaçlara yazı yazılması kötü. Keşke yapılmasa. Doğaya zarar verilmese ve bu güzel görüntü bozulmasa. Her şey olduğu gibi kalsa. Kötü bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Marmaris'te yaşayan, kızıyla ağaçlı yolda fotoğraf çeken Coşkun Etüz, "Bu yola çok sık geliyorum. Bizi hem ferahlatıyor hem de yazları serinletiyor. Eski Marmaris yolu olduğu için nostaljik bir havası da var. Aşıklar da hep buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar sonra da ağaçlara isimlerini kazıyorlar" diye konuştu.

Motosikletiyle yoldan geçen Oğuzhan Oğuz ise "Her Marmaris'e geldiğimde özellikle bu okaliptüslerin arasından geçmeyi istiyorum. Huzur veriyor" diyor.

Etiketler : muğla marmaris ağaç çevre
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