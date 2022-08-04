Bir AKSUNGUR SİHA daha Mavi Vatan'da göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir AKSUNGUR SİHA daha teslim edildi
Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Demir yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Teslimatlarımızı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 4, 2022
Son olarak #AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik.����✈️
SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun.
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/qLZ7BsWRQe