Bir AKSUNGUR SİHA daha Mavi Vatan'da göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir AKSUNGUR SİHA daha teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Demir yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.