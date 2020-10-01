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01 Ekim 2020 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 22:30:00

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali Şırnak'ta başlıyor

Kaynak: AA

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Şırnak'ta Namazdağı eteklerinde gerçekleştirilecek Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali, yarın yapılacak antrenman uçuşlarıyla başlayacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen, 50'ye yakın sporcunun katılacağı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali, 3 gün sürecek.

İlk 4'e girecek sporcuların milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Osman Oğrak, basın mensuplarına, hedef yarışmalarının 1. ve 2. etabının Trabzon ile Bursa'da yapıldığını, finalin de Şırnak'ta gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından milli sporcular ilimize geldi. Etkinlik, yarın burada Namazdağı eteklerinde antrenman uçuşlarıyla başlayacak. Cumartesi ve pazar günü resmi yarışma uçuşları yapılacak. Pazar günü öğleden sonra da dereceye girenler ödüllendirilecek."

Şırnak'ın sosyal ve sportif faaliyetlerle anılmasını istediklerini aktaran Oğrak, Namazdağı'nın doğa sporları için elverişli bir yer olduğunu ifade etti.

Gün içinde gelen sporcuların uçuş konumunu beğendiğini dile getiren Oğrak, "Halihazırda 40'a yakın sporcu resmi başvuru yaptı. Yarına kadar yoldan gelen arkadaşlarla beraber 50 kotamız dolacak. Yarışmada dereceye giren ilk 4 pilot milli pilot, ikinci 4 pilot ise yedek grubuna toplam 8 pilot, milli pilot statüsünü kazanacak." diye konuştu.

Oğrak, yarışmaya destek veren başta valilik ve belediye olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

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