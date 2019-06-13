13 Haziran 2019 12:54 | Perşembe
Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas'a transfer oldu
Bu sezon Galatasaray forması giyen Amerikalı forvet Nigel Hayes, EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Nigel Hayes, Zalgiris'e transfer oldu.
Litvanya kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hayes, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 34 karşılaşmaya çıkarken 12,3 sayı, 2,1 asist ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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