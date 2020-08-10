Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti. Tur tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak.
Trabzonspor’un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak PAOK - Beşiktaş karşılaşması Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak.
Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
PAOK - Beşiktaş
AZ Alkmaar - Viktoria Plzen
Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien