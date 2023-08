Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'de başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin ilk durağı olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali için Nevşehir'e gelen Ersoy, Uçhisar beldesindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivallerle milletin eşsiz kültürel mirasını şehirlerin medeniyet miraslarıyla buluşturmak üzere güzergahlarda önce rotalar belirlediklerini söyledi.

Ersoy, sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında, her yaştan ve her kesimden insanın ve yabancı misafirlerin buluşmasını hedeflediklerini, festivallerle kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirdiği şehirlerin tüm dünyada bilinirliğini arttırmayı ve markalaşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu yolculuğa 2020 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladıklarını anımsatan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene festival yaptığımız şehir sayısını arttırarak, bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye aşama aşama yayacağız demiştik. Bu bağlamda geçen sene 5 şehirde 7 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklere geçen sene 20 bine yakın sanatçımız, 4 binden fazla etkinlikte 30 milyondan fazla insanımız ve sanatseverle buluşma fırsatı yakaladılar. Bu sene söz verdiğimiz gibi şehir sayısını arttırarak 11 şehre çıktık ve ilk başlangıcını da bugün Nevşehir'de Kapadokya Balon Festivali ile yapıyoruz. Kapadokya Balon Festivali'ni Erzurum Palandöken, Trabzon, Sümela, Çanakkale Troya, Başkent, Konya Mistik, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu, Diyarbakır Sur, İzmir Efes ve son olarak da Antalya Kültür Yolu Festivalleri izleyecek. Bu arada Başkent Kültür Yolu Festivalinden hemen önce Antep'te Gastro Antep Festivalini de bu festivaller zincirine dahil ettik. Toplam bu yıl 11 ilimizde, 11 festivalde 30 binden fazla sanatçımızı, 4 binden fazla etkinlikte on milyonlarca sanatseverle buluşturmayı hedefliyoruz."

FESTİVALLER 100 GÜN SÜRECEK



Nevşehir Kapadokya Balon Festivalinin 13 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Ersoy, yaklaşık 300'den fazla etkinlik yapılacağını ve bu etkinliklere 1000'den fazla sanatçının katılacağını bildirdii.

Bakan Ersoy, toplam 100 günlük süreçten bahsettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"5 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar sürecek. 100 gün boyunca özellikle birbirini izleyen tarihler veya kısa süre boşluklar bırakarak devam ettik. Yani sanatseverler 100 gün boyunca, bugünden itibaren 100 gün boyunca farklı illerde doyasıya etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacaklar. Birçok işlevi var bu festivallerin. Hem kültüre sanata hem de sanatçıya destek olurken özellikle insanımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkili erişimini de sağlamış oluyoruz. Şehirlerimizin tanıtımını yaparken aslında kültürel değerlerimizin bir sonraki nesle aktarılması için de çok büyük bir rol üstlenmiş oluyoruz. Bu anlamda da çok çok önemli etkinlikler olarak görüyorum. Burada tabii siz değerli basın mensuplarına da çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu etkinlikleri mümkünse her fırsatta yerinde takip etmenizi, basılı mecralara, mikrofonlara ve ekranlara yerinden intikal ettirmenizi, taşımanızı özellikle sizlerden rica ediyoruz."

Etkinliğin büyük bölümünün ücretsiz gerçekleştirildiğini vurgulayan Ersoy, "Bu bağlamda da katılım çok fazla oluyor, geçen senelerde de böyleydi. Hedefimiz 11 ille sınırlı kalmak değil. Her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde kültür yılı festivallerini gerçekleştirmek olacak." bilgisini paylaştı.