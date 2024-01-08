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08 Ocak 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 14:00:00

81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: AA

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Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Cillian Murphy aldı.

Komedyen Jo Koy tarafından sunulan programda, "En İyi Animasyon" ödülünü kazanan "The Boy and the Heron" olurken, "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü de Cillian Murphy aldı.

Sinema kategorisinde, "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Christopher Nolan'ın filmi "Oppenheimer" "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü alarak kazananlar arasında yer aldı.

Televizyon kategorisinde ise "Komedi" dalında "The Bear", "Drama" dalında "Succession" ve "Mini Dizi" dalında "Beef" ödül kazananlardan oldu.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

SİNEMA

Drama Dalında En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Poor Things

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron

En İyi Senaryo: Justine Triet and Arthur Harari (Anatomy of a Fall)

En İyi Orijinal Şarkı: What Was I Made For? (Billie Eilish and Finneas, Barbie)

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Paul Giamatti (The Holdovers)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

TELEVİZYON

En İyi Televizyon Draması: Succession

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Beef

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: The Bear

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Ayo Edebiri (The Bear)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook (Succession)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (Succession)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Ali Wong (Beef)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Steven Yeun (Beef)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Elizabeth Debicki (The Crown)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)

Etiketler : altın küre ödülleri sinema televizyon
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