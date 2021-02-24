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24 Şubat 2021 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 14:23:00

Yeni doğanda susuzluk, beyin büzüşmesine sebep oluyor

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Uzmanlar çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerektiğini belirtip, "Özellikle yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve buna bağlı olarak beyin kuruyup, çekiliyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocuklarda su tüketimine dikkat çekerek, 0- 15 yaş arası çocukların bol su tüketmesi gerektiğini söyledi. Yaş küçüldükçe, sıvı kaybının çeşitli hastalıklara sebep olacağını ifade eden Astarcıoğlu, "Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Çocukların yaşı ne kadar küçülürse ihtiyacı olan su oranı da o kadar artıyor. Ne kadar küçük çocuğunuz varsa su ihtiyacına o kadar daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeklik çağını doldurmuş ve anne sütünden kesilmiş çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerekiyor. Özellikle o yaşlarda sıklıkla yaşanan ishal ve kusma gibi ateşli hastalık dönemlerinde daha fazla sıvı kaybolacağı için bu dönemde bolca su içmelerini tavsiye ediyoruz. İshal ve kusmayla birlikte sıvı kaybıyla birlikte çeşitli mineraller de kaybolacağı için alınacak olan sıvı miktarıyla birlikte kaybolan minerallerin de alınması gerekiyor. Böyle durumlarda bol su tüketimiyle birlikte özel mineralli suları reçete ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : yenidoğan bebek Dr. Görkem Astarcıoğlu
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