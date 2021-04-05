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05 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00

Çene kemiğine bacaktan transfer

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Kaza, diş hastalıkları ve çene tümörleri gibi nedenlerle çene kemiği eriyen hastalar, fonksiyonel açıdan zorluklar yaşarken, ağız sağlığı açısından konforlarını kaybediyor. Bu hastaların yeniden hayat konforuna kavuşmasının mümkün olduğunu belirten Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın şunları anlattı: "Çene kemiği kaybı olan hastalara eğer kemik bütünlüğü bozulmuşsa, bacak veya kalça kemiğinden alınan kemikle tedavi uygulanabilir. Kalça kemiği nakli daha kolay olmakla birlikte, kemiğin erime ihtimali en büyük dezavantajdır. Bacaktan alınan damarları olan bir kemik nakli ise daha az erimesine ve iyi beslenmesine imkan tanır. Eğer bütünlüğü kaybolmamış, sadece erimişse nakil ile kemik oluşturulur. Bu işlemler uzun tedavi süresini de beraberinde getirir. Bu nedenle eğer mevcut kemikler kullanılarak implant ve sabit protez yapabiliyorsak, özellikle elmacık kemiğinde bu yöntemi kullanabiliyoruz. Tedavi süresi bir yıl kadar uzar. Tedavinin tek dezavantajı ise süreçte hasta dişsiz kalabilir."

Etiketler : Çene kemiği Kalça kemiği ağız sağlığı
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