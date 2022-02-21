Omicron'dan daha tehlikeli

Bilim insanlarından 'BA.2' uyarısı: Omicron'dan daha ciddi hastalığa neden oluyor

Japonya'da bulunan Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, Omicron'un BA.2 adlı alt varyantının daha ciddi hastalığa neden olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın yazarları, "Nötralizasyon deneyleri, aşının neden olduğu bağışıklığın BA.1 gibi BA.2'ye karşı çalışmadığını ve özellikle BA.2'nin ciddiyetinin BA.1'den farklı olduğunu gösteriyor.

RİSK OMİCRON'DAN DAHA FAZLA

Hamsterlarda yapılan hücre kültürü deneyleri, BA.2'nin insan burun epitel hücrelerinde daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Büyük ölçekli araştırmalarımız, küresel sağlık için BA.2 riskinin BA.1'den potansiyel olarak daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

BURUN HÜCRELERİNDE DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Bununla birlikte, East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, araştırmanın BA.2'nin burun hücrelerinde BA.1'den daha hızlı çoğaldığını gösterdiğini ve bunun da enfekte kişiler daha fazla virüs partikülü saçabileceği için artan bulaşmayı açıklayabileceğini söyledi.

Hunter, ayrıca çalışmanın BA.2'nin Omicron'un orjinal versiyonuna göre daha ölümcül olabileceğini gösterdiği sözlerine ekledi.

BURUN HÜCRELERİNDE DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Bununla birlikte, East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, araştırmanın BA.2'nin burun hücrelerinde BA.1'den daha hızlı çoğaldığını gösterdiğini ve bunun da enfekte kişiler daha fazla virüs partikülü saçabileceği için artan bulaşmayı açıklayabileceğini söyledi.

Hunter, ayrıca çalışmanın BA.2'nin Omicron'un orjinal versiyonuna göre daha ölümcül olabileceğini gösterdiği sözlerine ekledi.

Ancak bu, insanlarda özellikle ciddi hastalıklara neden olacağı anlamına gelmez. Herhangi bir enfeksiyonun şiddeti, virüsün virülansı ile önceki bağışıklığımız arasındaki dengeye bağlıdır. Dolayısıyla, üç doz aşılanmış ve özellikle birden fazla kez Covid-19'a yakalanmış kişilerde, Delta'da veya önceki dalgalarda gördüğümüzden daha az ciddi hastalığa sahip olmaları beklenebilir" diye konuştu.

BA.2 BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN HALE GELDİ

Öte yandan, BA.2 birçok ülkede Omicron'un yerini aldı ve baskın hale geldi. Hindistan, Güney Afrika ve Danimarka gibi birbirinden uzak ülkeler, bunlar arasında yer alıyor.

BA.2'NİN GİZLİ YÜKSELİŞİ

Teknik olarak aynı soydan olmasına rağmen, BA.1 ve BA.2 birbirinden farklı 20 mutasyona sahip. Bazı bilim insanları, orjinal Omicron'dan sahip olduğu çok sayıda farklılık nedeniyle, alt varyantın, Covid-19 varyantlarının sınıflandırmasına uygun olarak, kendi Yunanca harfine sahip olması gerektiğine inanıyor.

"AYRI BİR VARYANT OLARAK KABUL EDİLMELİ"

Çalışmayı yürüten Tokyo Üniversitesi'nden Kei Sato, CNN'e yaptığı açıklamada, çalışmalarından elde edilen bulguların BA.2'nin bir alt varyant olarak kabul edilmemesi gerektiğini kanıtladığını söyledi.

SATO, "Bildiğiniz gibi, BA.2'ye 'gizli Omicron' deniyor. "Çünkü PCR testlerinde Omicron'un yaptığı gibi bir S-gen hedef hatası olarak görünmüyor. Bu nedenle laboratuvarlar, bu varyantı bulmak için fazladan bir adım atmalı ve virüsü sıralamalıdır. BA.2'yi tespit etmek için bir yöntem oluşturmak, birçok ülkenin yapması gereken ilk şey olacaktır" dedi.

Diğer taraftan araştırmalar, yeni alt varyantın orijinal Omicron varyatından yaklaşık yüzde 30 ile 50 daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. BA.2'nin ezici bir çoğunlukla baskın olduğu Danimarka'da, hastane başvuruları ve ölümler artıyor.

Dr. Hunter, "Danimarka'dan gelen son verilere bakıldığında, BA.2'nin artan hakimiyeti nedeniyle vaka ölüm oranlarının arttığı açık değil, emin olmak için hala biraz erken" dedi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

DSÖ'nün Covid-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove ise BA.2'nin artık her beş yeni Covid-19 vakasından birini oluşturduğunu vurguladuç Alt varyantın Omicron'dan daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt olmadığını, ancak gelişimini izlediklerini söyledi.