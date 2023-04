Somalı madencilerin iftar sofrası

Türkiye'nin önemli linyit kömürü üretim merkezlerinden Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, oruçlarını yerin metrelerce altında açıyor. İşçiler, iftar vaktinin ocak içindeki telefonla kendilerine bildirilmesiyle oruçlarını açıyor. Yerin altındaki kömürün yeryüzüne çıkarılmasında başrolde olan madenciler, iftarın ardından dua edip ocaktaki mesailerine devam ediyor. Maden teknikeri Mehmet Can, yaklaşık 500 mesai arkadaşıyla depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi. Can, "Bugün arkadaşlarımızla beraber yerin şu an 520 metre altındayız. İftarımızı hüzün içinde yapıyoruz. Birçok mesai arkadaşımızla beraber deprem bölgesinde bulunduk. Orada kurtarma işlerinde çalıştık. Biz kömür için değil ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık işimize geri döndük" diye konuştu.