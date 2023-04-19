Ramazan dayanışması

Bursa Kestel Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmayarak bakkallardaki veresiye borçları ile elektrik ve su borcu olan vatandaşların fatura borçlarını ödedi. Ramazan ayı içerisinde 1 ton et ve 1000 erzak kolisi binlerce aileye ulaştırılırken, 250 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Veresiye defterlerindeki kişilerin gelir tespitlerinin yapılmasının ardından ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşların veresiye borçları, Kestel Belediyesi tarafından ödendi.

Market ile bakkal esnafı ise camlarına ''Veresiye borçları Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir'' yazılı kağıtları yapıştırdı. Bakkala gelen vatandaşlar bu yazı üzerine büyük sevinç yaşadı. Veresiye defterlerini ödeyerek vatandaşlara büyük destek olan Kestel Belediyesi bununla da yetinmedi. UEDAŞ ve BUSKİ'den alınan ilçedeki borçlu listelerinin üzerinde detaylı bir gelir ve durum araştırması yapan Kestel Belediyesi ekipleri, elektrik ve su borcu bulunan yaklaşık 650 hanenin borçlarını ödedi. Borçları ödenen vatandaşların ise cep telefonlarına 'Borcunuz Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir' yazılı mesajlar gönderildi.