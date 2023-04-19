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19 Nisan 2023 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 07:19:00

Ramazan sonrası şekere dikkat

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Uzman diyetisyenler, Ramazan Bayramı'nda nasıl yemek tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı'nda nasıl yemek tüketilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman diyetisyenler önemli uyarılarda bulundu: "Ramazan ayı boyunca aç ve susuz geçen uzun saatler bayramda bireylerin psikolojik olarak aşırı tüketime yönelmesine neden olmaktadır. Bayramda aşırı tatlı, şeker, hamur işi, yemek tüketimine bağlı olarak en fazla yaşanan hazımsızlık ve mide problemleridir. Bayram ziyaretleri nedeniyle yemek saatleriniz, ana ve ara öğünleriniz şaşabilir. İştahınızı kontrol etmek için, ziyaretlere giderken çok aç olmamaya dikkat edin. Çay, kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemeli. Fazla çikolata ve tatlı tüketimi, bağırsakları bozar. Bu nedenle alternatif olarak kuru meyveler ve ya sütlü tatlılar tercih edilebilir."

BAYRAM SONRASI PORSİYON KÜÇÜLTÜN

Diyetisyen Cemre Balkan, Ramazan ayında verilen kiloların bayramda geri alınmaması için uyarılarda bulundu: "Öğün sayınızı günde 3-4 öğüne çıkartabilirsiniz. Ufak ara öğünler metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Üstelik ara öğün yaptıktan sonra gideceğiniz bir davet yemeği, tok olmanızı sağlayarak daha az yemenize yardımcı olabilir. Hangi öğünde daha fazla yiyeceğinize karar verin. Sabah bir kahvaltıya gidecek iseniz akşamı daha hafif sebze ağırlıklı geçirebilirsiniz. Akşam bir yemeğe davetliyseniz sabah kahvaltınızı yoğurt, süt, yulaf, meyve kasesi gibi daha hafif geçirebilirsiniz. Gün içinde sebze-meyve tüketmeyi unutmayın. Özellikle ana öğünlerinize çiğ sebze / salata eklemek sizi daha fazla tok tutacak, kabızlık problemine de iyi gelecektir. Hamur işi ve şerbetli tatlılarda porsiyonları küçültün."

Etiketler : ramazan şeker hamur işi
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