İftardan sonra maden suyu içilmeli

Diyetisyen Cemre Kamalı, Ramazan'da sıvı desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "İftar saatinden sahura kadar gün içinde almanız gereken 2-3 litre suyu almalısınız. Diüretik etki göstererek vücuttan su atımını kolaylaştıran çay ve kahveyi ramazan aylarında aşırı tüketmemelisiniz" dedi. Diyetisyen Kamalı "Sahur atlanmamalı, sahur yapılmazsa eğer bağışıklığınız düşebilir. Oruç tutulan saatlerde baş ağrısı, halsizlik, hazımsızlık ve sindirim sistemi bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Dengeli, yeterli ve sağlıklı bir diyet uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vücudun sıvı ve elektrolit dengesinin korunması önem taşımaktadır. Bu nedenle iftardan sonra mutlaka maden suyu içilmesi gerekmektedir" dedi.