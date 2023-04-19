VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Hizbullah finansörünün yaptırımlardan kaçmasına destek olanlara yaptırım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde
Kocasını adım adım takip etti! Aldatılan eşten asitli intikam
İstanbul'da sis etkili
Bayramlar sevinci paylaşma günleridir
Ramazan dayanışması
19 Nisan 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 07:30:00

Bayramlar sevinci paylaşma günleridir

ABONE OL

Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Acısı olanın acısını azaltalım.

Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır. Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım. Allah Resûlü'nün "Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir" ilkesine sadakat gösterelim.

DOSTLARINIZI HATIRLAYIN

Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım. Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım. Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım. Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazan'ın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım.

Etiketler : allah bayram ramazan
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Konyalım'a yeni yorum

Konyalım'a yeni yorum
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
‘Can'dan hediye

‘Can'dan hediye
"Bütün herkes sevdiğini alsın"

"Bütün herkes sevdiğini alsın"
Baba olmak tarifsiz bir duygu

Baba olmak tarifsiz bir duygu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX