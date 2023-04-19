20 teravihe giden 310 çocuk ödüllendirildi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Ramazan boyunca en az 20 teravih namazına giden 310 çocuğa harçlık verildi, çekilişle belirlenen 5 çocuk sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. Oğuzlar Müftülüğünce yürütülen "Haydi Çocuklar Teravihe Koşalım Projesi" kapsamında ilçede teravih namazına giden öğrenciler için Oğuzlar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazının ardından yapılan törende, teravih namazını aksatmayan 310 çocuk arasında çekiliş yapıldı. Bilgisayar ortamında yapılan çekilişte 5 çocuğa bisiklet, tablet, akıllı saat, skuter ve paten hediye edildi. Etkinlikte ayrıca İlçe Müftüsü Sinan Eravcı tarafından teravih namazlarını aksatmayan 310 çocuğa 70'er lira harçlık dağıtıldı. Kampanyayı çocukları camiye alıştırmak, camiyi, cemaati, namazı sevdirebilmek için düzenlediklerini belirten Eravcı, "310 çocuğumuz kampanyamıza cevap verdi. Teravih sürecinde camilerimiz çocuklarla adeta çiçek açtı. Cenabı Hakk çocuklarımızı ahlaklı, edepli, faziletli eylesin, ramazanda öğrendiğimiz hasletleri ramazandan sora da devam ettirmeyi nasip etsin" dedi.