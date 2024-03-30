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İftarda asitli içecekler diş kaybı yapar
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30 Mart 2024 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:41:00

İftarda asitli içecekler diş kaybı yapar

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Uzmanlar, Ramazan ayında içerisinde tükürük akışının azalmasıyla yaşanabilen diş çürümelerine karşı uyarıyor.

Ramazan ayında içerisinde besin ve sıvı tüketiminin olmaması nedeniyle tükürük akışının azalmasıyla yaşanabilen diş çürümelerine karşı uyaran uzmanlar, sahurda yatmadan önce yemek artıklarının temizlenmesi için ağız bakımının çok önemli olduğunu vurguluyor. Sahurdan sonra ağız içinde kalan yemek artıkları gün içerisinde çürümeye evrilirken iftarda içilen asitli gıdalar ise diş sağlığı açısından çok daha büyük tehlike oluşturuyor. Prof. Dr. Batu Can Yaman, iftarda içilen asitli içecekler hakkında "Servikallerde dişin kök kısımlarında meydana gelebilecek aşınmalara yol açması açısından asitli gıdalar tüketmeyelim" dedi.

Etiketler : ramazan iftar asitli içecek diş
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