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11 Nisan 2023 Salı 10:32:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 10:32:00

İftar sofrasına katkı sunun İslam'ın dayanışma köprüsü zekattır

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İslam'ın beş temel esasından biri olan zekât, Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsüdür. Zekât, bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olmaktır.

Zekât, dinen zengin sayılan bir müminin, malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında mümin, zekât vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muttaki kulları hakkında şöyle buyurur: "Onların mallarında, muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır." Zekât, insanı felaha, toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. Cenâb-ı Hakk'a teslimiyetimizin, kardeşlerimize karşı samimiyetimizin tezahürüdür. Zekât, bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olmaktır. Kırık bir kalbe merhem, mahzun bir gönle derman olmaktır. Bir yetimin başına dokunan şefkat eli, bir mazlumun aşına katık olmaktır.

GERÇEK ÖZGÜRLÜK

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Hayır yolunda her ne harcarsanız Allah, onun daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." Bu Ayet-i Kerime bize öğretiyor ki; zekât, malı asla eksiltmez, bilakis bereketlendirir ve ahiret azığına dönüştürür. Kişiyi dünyanın esiri olmaktan kurtarır, gerçek özgürlüğe ulaştırır. Zekât, toplumsal barışın teminatıdır. Bu eşsiz ibadet, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır. Mümini günahlardan temizler, Rabbinin rızasına ve mağfiretine kavuşturur. Peygamber Efendimiz (s.a.s) zekâtın bu güzelliğini bize şöyle haber verir: "Su, ateşi nasıl söndürüyorsa zekât da günahları öylece silip yok eder."

TARİHİ YARIMADADA İFTAR SEVİNCİ

İstanbul'un tarihi meydanı olan Sultanahmet'te özellikle hafta sonları açık havada iftar sofraları kuruluyor. Vatandaşlar dayanışma halinde iftarlarını yapıyor.

Etiketler : islam müslüman dayanışma zekat

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