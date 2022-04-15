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15 Nisan 2022 Cuma 12:54:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 12:54:00

Fildişi Sahili'nde 1750 aileye ramazan yardımı

Kaynak: AA

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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde 1750 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kolisi dağıtıldı.

TDV gönüllüleri, içinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu kolileri, cami avlularında bir araya gelen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Erzak kolilerini alan ihtiyaç sahipleri, bağış yapan Türkiye'deki hayırseverlere şükranlarını illetti.

Ramazan dolayısıyla Fildişi Sahili'nde bulunan TDV gönüllüsü rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de yardım kolilerini almak üzere toplanan ailelerin çocuklarına şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye etti.

Vakfın çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği erzak kolisi dağıtımı ve iftar organizasyonlarına katılan Aydemir, çocuklarla ilahiler okudu, oyunlar oynadı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı açıklamada, ramazan yardımlarını 82 ülkede sürdüklerini söyledi.

Vakfın nerede bir mazlum, fakir ve muhtaç varsa orada bulunmaya gayret ettiğini vurgulayan Turan, "Biz buralara gönülleri fethetmeye geliyoruz." dedi.

Milletten aldıkları emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda azami gayret ve hassasiyet gösterdiklerini belirten Turan, "Milletimizin ibadet düşüncesiyle yaptığı zekat ve fitrelerini muhtaçlara yönlendiriyoruz. Aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki insanlara Türkiye'mizin yardımlarını iletmek ve onlarla gönül irtibatımızı sağlamlaştırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : TDV Genel Müdürü İzani Turan RAMAZAN
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