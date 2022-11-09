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09 Kasım 2022 Çarşamba 20:21:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 20:21:00

TOGG'un ilk Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı

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Milli otomobil Togg'un 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezinin ilki İstanbul'da açıldı. Vatandaşlar deneyim merkezinde Togg'u yakından görüp, merak edilen dijital özelliklerini inceleyebilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Gemlik'te bulunan fabrikada düzenlenen törenle seri üretim bandından indirilen Togg'un ilk Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı. İlk yerli ve milli araç olan Togg'un açılış töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmişti.

YAKINDAN İNCELENEBİLECEK

Deneyim Merkezi'nde vatandaşlar Togg'un C-SUV modelini yakından görebilecek ve merak edilen dijital ekranların olduğu kokpit bölümünü inceleyebilecek. İstanbul Zorlu Center'da açılan deneyim merkezinin ardından Adana, Ankara, Gemlik ve İzmir'de de deneyim merkezleri açılacağı bildirildi.

Etiketler : başkan erdoğan gemlik togg
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