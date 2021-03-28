Zehra'nın keyfi yerinde

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaptı. Uzun süredir pandemi nedeniyle gerekmedikçe sokağa çıkmamaya özen gösteren Zehra Çilingiroğlu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ünlü ismin, zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

