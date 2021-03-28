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28 Mart 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 10:30:00

Zehra'nın keyfi yerinde

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaptı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaptı. Uzun süredir pandemi nedeniyle gerekmedikçe sokağa çıkmamaya özen gösteren Zehra Çilingiroğlu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ünlü ismin, zayıflamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : hülya avşar kaya çilingiroğlu zehra çilingiroğlu
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