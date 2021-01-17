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17 Ocak 2021 Pazar 17:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 17:28:00

Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade'den kovulmadım paylaşımı

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Nesrin Cavadzade'nin ‘Bir Başkadır' isimli dizide söylediği sözler üzerine çıkan dedikodulara paylaşımıyla yanıt verdi.

Yasak Elma’da rol alan Nesrin Cavadzade’nin Netflix’te yayınlanan ‘Bir Başkadır’ isimli dizide, söylediği "Ay fotoğraf istiyorlar, sarılmak istiyorlar, öpmek istiyorlar. Totale iş yaptım mı böyle oluyor işte’’ sözlerinin Fatih Aksoy’u kızdırdığı hatta yapımcının oyuncuyu diziden göndermeyi düşündüğü iddia edilmişti. Aksoy ile Cavadzade, sette eğlendikleri fotoğrafı paylaşarak ‘’Hakkımızda çıkan haberleri okurken biz’’ yazdı.

Etiketler : Bir Başkadır Yasak Elma Nesrin Cavadzade magazin
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