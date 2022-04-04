Gurbetçi hikayesine danışman arıyor

Birol Güven, Türklerin Almanya'ya çalışmak için ilk gidişlerinden günümüze uzanan hikayelerini dizi yapıyor. Ancak Güven, senaryoda kendisine danışmanlık yapacak kişiyi takipçilerinden arıyor. Seksenler' dizisinden sonra sinema filmi çeken yapımcı-senarist Birol Güven, durmak bilmiyor. Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile "Digital Human" adlı sinema filminin çekimlerini tamamlayan Güven, ara vermeden yeni projesi için harekete geçti. Ünlü senarist, Türklerin Almanya'ya çalışmak için ilk gidişlerinden günümüze kadar uzanan hikayelerini anlatan bir dizi çalışmasına girdi. Henüz dizinin senaryosunu yazmayan Güven, sosyal medya hesabından yardım istedi. Güven, senaryoda kendisine danışmanlık yapacak, geçmişten günümüze hikayelere hakim kişiyi Twitter'da aradı. Güven takipçilerinden çok sayıda mesaj alırken, hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.