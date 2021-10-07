Gündüz kuşağı sinema perdesinde

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07 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00

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Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrollerini paylaştığı 'Nalan' filminin teaser'i yayınlandı.

Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrollerini paylaştığı 'Nalan' filminin teaser'i yayınlandı. Sonbaharda vizyona girmesi planlanan komedi filminde Açelya Topaloğlu, rolü gereği sabah programı sunacak. Yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor.

Etiketler : Açelya Topaloğlu Sergen Deveci Nalan
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