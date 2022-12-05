‘El Turco'nun çekimleri durdu

Can Yaman, dijitale çekilecek 'El Turco' dizisinde rol alacağı kadın oyuncular belli oldu. Yaman, Greta Ferro ve Will Kemp ile kamera karşısına geçecek. Dizi, II. Viyana Kuşatması sonrası İtalya'nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor. Yaman'ın Osmanlı akıncısı El Turco'yu canlandıracağı dizinin çekimlerine Macaristan'da başlandı. Ancak ülkede yağan yoğun kar yağışı, çekimleri zorlaştırdı. Ekip çekimleri bir süre ertelemek zorunda kaldı. Başrol oyuncuları bunun üzerine ülkelerine geri döndü.