5 haftada rekor kırdı

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok ve İrem Sak gibi oyuncuların yer aldığı 'Ölümlü Dünya 2' filmi, rekor kırdı. Film, 5 hafta içinde 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaşarak 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde etti. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, Box Office Türkiye'de 'tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi' unvanını kazandı.

