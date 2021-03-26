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26 Mart 2021 Cuma 20:41:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 21:05:00

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan Türkiye'deki koronavis verileri paylaşıldı. Son 24 saatte 29 bin 81 yeni vaka, 1253 yeni hasta tespit edildi. 153 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Koronavirüs Tablosu türkiye vaka
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