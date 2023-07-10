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10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:35:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:35:00

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü

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Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için merakla beklediği NATO Zirvesi yarın Vilnius'ta gerçekleşecek. Türkiye ile Yunanistan görüşmelerinin 3+3 şeklinde gerçekleşeceğinin bir kere daha altını çizen Kathimerini, "Menüde ne var?" diye sordu. Yunan gazetesine göre yapılacak ikili görüşmelerde 4 önemli konu ele alınacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde Yunanistan, Türkiye ile yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda da manşetlerinde sıklıkla bu konunun işlendiğini gördüğümüz ülkede Yunan basını bu haftaya da Vilnius görüşmesiyle başladı.

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Yunan Kathimerini'de konuyla ilgili bir değerlendirme açıklamasında bulunuldu. Haberde "Her ne kadar Zirve'nin ana gündem maddesi Ukrayna olsa da Yunanistan özelinde asıl mesele Türkiye ile olan ilişkiler." denildi.

6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketinin ardından ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine dair Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinde bir değişiklik olmadığına vurgu yapıldı.

GÖRÜŞMEDE 3+3 FORMÜLÜ

"Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin menüsünde ne var?" diye soran gazete, Vilnius'ta 3 farklı görüşmenin yapılacağına dikkat çekti. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında liderlik düzeyinde; ikinci olarak Dışişleri bakanları Girgos Gerapetritis ile Hakan Fidan arasında ve üçüncü olarak da Milli Savunma Bakanları arasında olacak.

Gazete, Yunan delegasyonunun toplantılar için oldukça sıkı bir biçimde hazırlandığını ifade etti. Kathimerini, kamuya açık bilgilere dayanarak Milli Savunma bakanlarının güven artırıcı diyalog ve ordular arasında hızlı bir iletişimin olması için görüşme yapacağını ifade etti.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden ise önemli gelişmelerin çıkması bekleniyor.

Dışişleri bakanlarının ise uzlaşma girişimi içinde olacağı ifade ediliyor. Kathimerini "Türk tarafından edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye'nin diyalog sürecini hızlandırma niyeti var." dedi.

Görüşmede geçtiğimiz günlerde Boğazlar ile ilgili ortaya atılan isim tavsiyesinin de gündemde olduğundan bahsedildi.

Yunanistan'ın görüşmedeki gündem maddelerinden biri ise Boğazlar'ın ismi. Geçtiğimiz günlerde Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'yi konu alan bir haber yayımlamıştı.

Etiketler : Litvanya Erdoğan-Miçotakis Girgos Gerapetritis Hakan Fidan
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