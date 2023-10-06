Türkiye ve Romanya arasında askeri anlaşma
Kaynak: AA
Türkiye ve Romanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.
Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar tarafından imzalandı.
Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Tilvar'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı, konuk Bakan'ın onur kıtasını selamladığı törenin ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmenin ardından Güler ve Tilvar, Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması"nı imzaladı.
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