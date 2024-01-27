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Türk hekimlerden Avrupalı hekimlere ‘canlıdan karaciğer nakli' eğitimi
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27 Ocak 2024 Cumartesi 09:06:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 09:06:00

Türk hekimlerden Avrupalı hekimlere ‘canlıdan karaciğer nakli' eğitimi

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Türkiye son yıllarda canlı vericiden organ naklinde hızlı bir yükselişle dünyanın zirvesine yerleşti. Canlı vericili karaciğer ve böbrek nakillerinde dünya lideri olmayı başaran ülkemizde artık Türk hekimler bu alanda bilgi ve tecrübelerini hem teori hem de uygulamalı eğitimlerle yabancı meslektaşlarıyla paylaşarak tıp camiasına önderlik yapıyor.

İstanbul'da eğitimlerden biri geçtiğimiz hafta Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hollanda'dan Türkiye'ye gelen, dünyaca ünlü karaciğer nakli uzmanı Prof. Dr. Jan Lerut ile Leiden Üniversitesi'nden 15 kişilik ekip bir hafta boyunca Türk cerrahların çok sayıda 'canlı vericiden karaciğer nakli' ameliyatlarını izlediler.

Organ Nakli Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Doç. Dr. Ali Özer, Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Radyoloji Uzmanları Dr. Güzide Özdil, Dr. Bedriye Koyuncu Sökmen ile Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yaman Tokat canlı vericili nakilin inceliklerinden ameliyat öncesi donör ve alıcının hazırlanmasına, hukuki, tıbbi ve etik prosedürden organ nakli sonrası klinik takiplerine dek bir çok konuda eğitim verdiler.

Leiden Üniversitesi ekibi bir haftalık nakil ameliyatları ve hasta gözlemleri ile Acıbadem Üniversitesi CASE Merkezi'ni ziyaretlerinin ardından; Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde gerçekleştirilen "Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Sempozyumu"nda bir araya geldiler. Sempozyumda Türk cerrahlardan canlı vericili organ naklinin tüm detaylarını dinleyen yabancı heyet, hem pratikte hem de teoride aldıkları bu eğitimlerden son derece etkilendiklerini ve faydalandıklarını vurgularken, kendi ülkelerinde de Canlıdan Karaciğer Nakli programı başlatmak konusunda bu bilgiler ışığında yola çıkacaklarını belirtirken, Türk hekimlerden kendi ülkelerindeki çalışmalara destek sözü aldılar.

Dünyada organ nakli konusunda birçok derneğe başkanlık yapmış olan, önde gelen isimlerden Prof. Dr. Jan Lerut da canlı vericiden nakilde Türkiye'nin hem sayısal hem de sonuçlar açısından son derece etkileyici bir performans gösterdiğini vurgularken "Bir haftalık sürede gördük ki Türk cerrahlar bu işi en iyi şekilde yapıyor, bizler de çok şeyler öğrendik. Yaptığınız işin kalitesi ve teknik anlamdaki ilerlemenizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : türkiye organ nakli canlı verici karaciğer böbrek
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