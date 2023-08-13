TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.