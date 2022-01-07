Yerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi

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07 Ocak 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 14:30:00

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Blockchain platformu ile imzalar atıldı

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, blockchain platformu Ava Labs ile iş birliğine gidiyor.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, blokchain teknolojisine yönelik çok önemli bir adım atıyor. Sosyal medyadan yapılan duyuruda TOGG'un blockchain platformu Ava Labs ile iş birliğine gideceği belirtildi.

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG, blockchain teknolojisine yönelik önemli bir adım atıyor.

TOGG'un Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Emin Gün Sirer tarafından kurulan blockchain protokolü AVA Labs'ın geliştirdiği Avalanche (AVAX) adında bir kripto para birimi bulunuyor. Avalanche, 21 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 11'inci dijital varlık konumunda yer alıyor.

Etiketler : TOGG blokchain teknolojisi Ava Labs
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