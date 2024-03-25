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25 Mart 2024 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:23:00

TİKA'dan Karadağ'a gıda yardımı

Kaynak: AA

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da belirlenen ihtiyaç sahibi 1150 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıttı.

Ramazan ayı dolayısıyla Batı Balkan ülkelerinde çalışmalarını sürdüren TİKA, ihtiyaç sahipleri için yardım çalışmalarına devam ediyor.

Karadağ İslam Birliği ve TİKA işbirliğiyle yapılan yardım çalışmaları kapsamında başkent Podgoritsa'nın yanı sıra Niksic, Pljevlja, Bijelo Polje, Rozaje ve Tuzi'de belirlenen 1150 aileye içinde temel ihtiyaç malzemeleri bulunan gıda kolileri ulaştırıldı.

Rozaje şehrinde yapılan dağıtımlara Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.

Etiketler : ramazan tika karadağ ihtiyaç sahibi
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