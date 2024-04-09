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09 Nisan 2024 Salı 22:58:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 22:58:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail ile ticaret iftiralarına ilişkin çarpıcı açıklamalar: İftiraların kaynağı Mossad!

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İsrail ticaret iftiraları' üzerinden üzerinden Türkiye'yi hedef alan kirli provokasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, işgalci İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu altını çizerek, "Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik." dedi. Bakan Ömer Bolat ayrıca Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'un Başkan Erdoğan'a şükranlarını ilettiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İsrail ticaret iftiraları' üzerinden üzerinden Türkiye'yi hedef alan algı operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, işgalci İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.

Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.

Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.

"HABERLERİN KAYNAĞI İSRAİL İSTİHBARATI"

Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik.

Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir. Bu ticaretler ağırlıklı olarak özel şirketler ve yabancı yatırımcı şirketler tarafından yapılan işlemlerdi. Ticaret Bakanlığı ticaret yapan bir kurum değildir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bugün üzülerek gördüm bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük.

Etiketler : Ömer Bolat Ticaret Bakanı Mossad İsrail Gazze Filistin
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