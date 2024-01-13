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13 Ocak 2024 Cumartesi 15:13:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 15:13:00

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler : pençe kilit operasyonu bölgesi terörist şehit samet aslan cenaze
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