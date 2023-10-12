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12 Ekim 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 10:45:00

Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesine kaldırıldı.

Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler : Osmangazi Köprüsü kazı yaralılar
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