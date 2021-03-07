MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

