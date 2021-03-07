MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
- ABD bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptı
- MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı
- Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum
- Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında enfazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı